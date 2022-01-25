Раскрыта стоимость собаки-робота Элджея

Раскрыта стоимость необычного питомца российского рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк). Фотографии и видео с ним он опубликовал на своей странице в Instagram.

27-летний исполнитель показал нового робота-собаку компании Unitree. На размещенных кадрах музыкант гуляет с механическим животным, держа его на поводке, в центре Москвы. «Встречайте Стрига», — подписал знаменитость пост, который набрал 741 тысячу просмотров.

Известно, что стоимость робота модели Go1 варьируется от 4500 до 13,5 тысячи долларов (от 348 тысяч до миллиона рублей) в зависимости от комплектации. Известно, что гаджет оборудован искусственным интеллектом и способен развивать скорость до 17 километров в час.

В августе 2021 года журналисты посчитали стоимость роскошного имущества блогерши Анастасии Ивлеевой и Элджея. За годы совместной жизни экс-супруги приобрели имущества более чем на 100 миллионов рублей. Например, они купили двухэтажный особняк в Подмосковье, цена которого оценивается в 50 миллионов рублей, а также элитную квартиру в Москве — за 25 миллионов рублей.