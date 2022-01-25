Появилось новое доказательство похищения жены бывшего чеченского судьи
Появилось новое доказательство похищения силовиками Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом заявил сын женщины, юрист Абубакар Янгулбаев в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что задержание Мусаевой в Нижегородской области проводилось незаконно. В качестве аргумента юрист сослался на пункт 3 статьи 17 ФЗ № 67-ФЗ («О порядке отбывания административного ареста»).
Янгулбаев подчеркнул, что наличие сахарного диабета препятствует административному аресту. «Я считаю, что это очередное доказательство похищения», — пояснил он.
Мусаева, по словам министра связи Чеченской Республики Ахмеда Дудаева, была задержана за нападение на сотрудника на 15 суток. Сейчас женщина находится в спецприемнике.
Вечером 21 января «Комитет против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева и похитили его супругу, которая болеет диабетом.