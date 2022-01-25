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Появилось новое доказательство похищения жены бывшего чеченского судьи

Сын задержанной Мусаевой заявил о новом доказательстве ее похищения чеченскими силовиками

Фото: Telegram-канал Бакара Янгулбаева

Появилось новое доказательство похищения силовиками Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом заявил сын женщины, юрист Абубакар Янгулбаев в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что задержание Мусаевой в Нижегородской области проводилось незаконно. В качестве аргумента юрист сослался на пункт 3 статьи 17 ФЗ № 67-ФЗ («О порядке отбывания административного ареста»).

Янгулбаев подчеркнул, что наличие сахарного диабета препятствует административному аресту. «Я считаю, что это очередное доказательство похищения», — пояснил он.

Мусаева, по словам министра связи Чеченской Республики Ахмеда Дудаева, была задержана за нападение на сотрудника на 15 суток. Сейчас женщина находится в спецприемнике.

Вечером 21 января «Комитет против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева и похитили его супругу, которая болеет диабетом.

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Анна Щербакова
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