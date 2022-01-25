Отличие платья на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы

Приобретенное в интернет-магазине платье вызвало недоумение у девушки из-за отличия заявленного на фото товара от реальности. Соответствующее видео появилось в TikTok.

На размещенных в сети кадрах 23-летняя Хлоя (Chloe) продемонстрировала желаемый наряд на сайте бренда Oh Polly: зеленое облегающее мини-платье с ассиметричным рукавом, в также вырезами в области ребер и декольте. Следом она показала фото вещи на себе, сделанное во время примерки. На снимке видно, что вырезы платья сместились на теле покупательницы так, что полностью оголили ее правую грудь.

«Oh Polly решили сказать нет девушкам с большой грудью», — подписала Хлоя пост, который стал вирусным и набрал 152 тысячи просмотров. Зрители принялись критиковать бренд в комментариях под роликом. «У меня тоже большой бюст, и не могу ничего подобрать в Oh Polly», «Это так забавно, меня тоже едва прикрывают их платья», «Я не могу ничего носить оттуда», «Они будто делают вещи на детские тела», — высказывались они.

Ранее в январе отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки. Сначала Эмили показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет о вечернем зеленом платье без рукавов с корсетным верхом и декольте, а также оборками и разрезом на юбке. Затем девушка сняла себя во время примерки: видно, что ей прислали мятый наряд тусклого оттенка, который оказался ей мал.