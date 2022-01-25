Европейский эпидемиолог предсказал коронавирусу судьбу сезонного заболевания

Эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри в Италии Антонио Клавенна предсказал коронавирусу судьбу сезонного заболевания через несколько месяцев. Об этом сообщает газета «Известия».

Европейский специалист отметил, что коронавирус может стать эндемичным, но когда именно это произойдет, никто не может предсказать. При этом некоторые меры, такие как ношение масок в закрытых помещениях, отменять пока рано, считает он. «Думаю, что большинство европейских стран сохранят ограничительные меры как минимум до весны», — добавил Клавенна.

Ранее о том, что коронавирус скорее всего станет сезонным ОРВИ, заявлял главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров. При этом, по его словам, после омикрон-штамма коронавирус продолжит мутировать.