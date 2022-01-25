Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Европейский эпидемиолог предсказал коронавирусу судьбу сезонного заболевания

Эпидемиолог Антонио Клавенна: коронавирус может стать сезонным заболеванием

Фото: Vojtech Vlk / CTK / Global look Press

Эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри в Италии Антонио Клавенна предсказал коронавирусу судьбу сезонного заболевания через несколько месяцев. Об этом сообщает газета «Известия».

Европейский специалист отметил, что коронавирус может стать эндемичным, но когда именно это произойдет, никто не может предсказать. При этом некоторые меры, такие как ношение масок в закрытых помещениях, отменять пока рано, считает он. «Думаю, что большинство европейских стран сохранят ограничительные меры как минимум до весны», — добавил Клавенна.

Ранее о том, что коронавирус скорее всего станет сезонным ОРВИ, заявлял главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров. При этом, по его словам, после омикрон-штамма коронавирус продолжит мутировать.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД Украины перечислил пожелавшие эвакуировать семьи дипломатов страны
Кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
Коронавирус стал легче проникать в организм человека через глаза
В России предложили тратить пенсионные накопления на покупку недвижимости
В США захотели увидеть реакцию Москвы на ответ на предложения по безопасности
Российский истребитель включили в число самых опасных самолетов в Европе
На улице в Москве обнаружили фуры-призраки
Китай ужесточит борьбу с загрязнителями воздуха ради Олимпиады
Европейский эпидемиолог предсказал коронавирусу судьбу сезонного заболевания
Госдеп рассказал о «страхе» России потерять Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter