Российский журналист объявил об отъезде из страны

Российский журналист, фотограф и фотокорреспондент Евгений Фельдман объявил об отъезде из страны. Об этом, а также о том, что побудило его покинуть Россию, он рассказал в Twitter.

«Я уехал из России и теперь живу в другой стране. Мне важно объяснить вам это решение», — заявил журналист. Отвечая на вопрос одного из подписчиков, фотограф уточнил, что переехал в Ригу. По словам Фельдмана, главной причиной его отъезда стала «прямая опасность». «Работа документалиста всего лишь в том, чтобы отражать реальность. Но если государство решает делать вид (и заставлять всех делать вид), что неприятных ему людей и фактов не существует, документалистика становится невозможной», — высказался он.

Фотограф добавил, что он честно выполнял свою работу и не нарушал границы профессии, однако его все равно причисляли к активистам. «И я понимаю, что никакие ссылки на журналистские работы не помогут мне доказать, что я журналист, а не экстремистский экстремист», — отметил он.

Журналист признался, что решение покинуть страну ему далось нелегко. «Это ужасно сложное решение, потому что я уезжаю от друзей и любимой профессии, от родного города, любимой футбольной команды, "Среды", "Подписных изданий", от возможности снимать проекты, которые были важны для сотен или тысяч людей», — пояснил он. Фельдман также подчеркнул, что продолжит работать над проектами о России.

Ранее о решении покинуть страну заявил корреспондент «Русской службы Би-би-си» Андрей Захаров (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов). Журналист не сообщил, когда именно уехал из России, но пожаловался, что перед эмиграцией за ним следили. Захаров назвал свою эмиграцию изгнанием.