Визажист раскрыл простой способ убрать пятна тонального крема с белой одежды

Визажист и блогер раскрыл простой способ избавиться от пятен косметики на светлой одежде и порадовал пользователей сети. На опубликованный в Instagram ролик обратили внимание в The Sun.

Алессандро (Alessandro) объяснил, что многие девушки сталкиваются со следами тонального крема, которые остаются на белой одежде в области горловины во время снятия вещи. Он отметил, что подобные загрязнения практически невозможно отстирать обычным порошком.

Визажист заверил, что такие пятна способна убрать обычная пена для бритья. Так, на видео мужчина взял испачканную косметикой белую футболку бренда H&M и нанес на нее упомянутое средство на пять минут. После этого он растер пену по загрязненным участкам с помощью сухой салфетки и смыл остатки средства водой. На финальных кадрах Алессандро продемонстрировал конечный результат: футболка стала чистой, и на ней не осталось ни одного пятна.

Пользователи сети поблагодарили эксперта за лайфхак в комментариях к посту. «Ты только что спас тонну моей белой одежды», «Это так просто! Спасибо тебе!», «Я даже подумать не могла, что пена для бритья способна на такое», «Это невероятно! Отличный лайфхак», «Я в шоке. Побежала пробовать», — писали юзеры.

В феврале 2021 года женщина показала дешевый способ очистить белую обувь. Австралийка Алана (Alana) рассказала пользователям сети, что использует для мытья белых кроссовок пятновыводитель бренда Di San Oxy Action с эвкалиптовым маслом, который продается в супермаркетах за один доллар (73 рубля). В публикации она показала результат чистки кед Converse.