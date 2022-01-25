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Сбросившая 22 килограмма модель показала фигуру в купальнике

Телезвезда Джемма Коллинз снялась на борту яхты в слитном купальнике и очках
Джемма Коллинз

Джемма Коллинз. Фото: @gemmacollins

Телезвезда и популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз, которая сбросила более 20 килограммов, показала свою фигуру в откровенном наряде. Фотографию она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Полная манекенщица опубликовала кадр, на котором она позирует на борту яхты. Фотограф заснял ее в слитном купальнике с анималистичным принтом и солнцезащитных очках черного цвета. На размещенных кадрах видно, что волосы знаменитости распущены. Свой образ она дополнила ожерельем в виде креста.

«Помните, что чем больше вы работаете — тем удачливее становитесь!» — подписала она пост. Подписчики восхитились внешним видом Коллинз в комментариях под изображением. «Выглядишь потрясно», «Просто красотка», «Ты очень похудела», «Прекрасная женщина», «Продолжай в том же духе», «Обожаю тебя», — высказывались поклонники.

В сентябре прошлого года Джемма Коллинз также продемонстрировала тело после похудения. На опубликованных фотографиях знаменитость запечатлена в бассейне в купальных костюмах. На одном из фото она запечатлена в слитном купальнике розово-голубой расцветки, а на другом — в похожем костюме с леопардовым принтом.

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Карина Черных
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