Афганка продала дочерей и почку ради пропитания для семьи

Жительница Афганистана, покинувшая родной дом в провинции Бадгис из-за засухи и неурожая, продала двух дочерей и почку, чтобы прокормить больных сыновей и мужа. Об этом сообщает The Guardian.

Деларам вместе с восемью детьми и мужем перебралась в провинцию Герат четыре года назад. Сейчас они живут в землянке с пластиковой крышей в трущобах города. Работы нет, в то время как афганке приходится платить за двух сыновей, один из которых парализован, а другой страдает психическим заболеванием, за лекарства для мужа и пропитание для всей семьи. 50-летняя женщина рассказала, что несколько месяцев назад продала своих дочерей возрастом шесть и восемь лет по 100 тысяч афгани каждая (примерно 75 тысяч рублей) незнакомым семьям. Они останутся с матерью пока не достигнут половой зрелости, а затем будут переданы чужим людям.

Продажа будущего ее дочерей была не единственным решением, которое пришлось принять женщине. Она обратилась в местный госпиталь, чтобы провести операцию по удалению почки. Сейчас в Афганистане за орган можно получить примерно 1500 долларов.

С приходом к власти «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) цена и условия, при которых осуществляется незаконная торговля органами, изменились. Цена почки, которая когда-то колебалась от 3500 до 4000 долларов, упала до менее чем 1500 долларов. Но число добровольцев продолжает расти.

По оценкам главы делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане Нечефора Мгенди, около 55 процентов населения страны (23 миллиона человек) испытывают острую нехватку продовольствия. Сильная засуха затронула более 60 процентов провинций Афганистана, при этом нет ни одного региона, который бы не пострадал совсем. Мгенди назвал ситуацию в стране «самым тяжелым гуманитарным кризисом в мире на данный момент».