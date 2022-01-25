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Россиянам назвали способ накопить на жилье за пять лет

РИА Новости: с помощью инвестиций можно накопить на жилье в России за пять-семь лет

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Накопить на жилье в России можно за пять-семь лет, если удачно инвестировать. Такой способ назвали РИА Новости опрошенные эксперты.

Коммерческий директор инвесткомпании Glincom Иван Татаринов подчеркнул, что инвестиции не должны быть основным источником дохода, поскольку такие вложения подразумевают определенный риск. Однако с помощью удачных вложений можно получить значительно больший доход, нежели по банковским вкладам. «При благоприятных раскладах и грамотном инвестировании со средней доходностью 25-30 процентов годовых можно накопить на квартиру за пять-семь лет», — рассказал эксперт.

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При этом сумма стартового капитала при желании накопить на квартиру должна начинаться с миллиона рублей, если речь идет о недвижимости в регионах. Если потенциальный инвестор хочет приобрести жилье в Москве, то эта сумма увеличивается до трех миллионов рублей.

Татаринов советует начать с вложений в крупнейшие и наиболее стабильные компании, но не инвестировать в одну из них более трех-пяти процентов капитала — таким образом можно снизить риски. Начальник управления информационно-аналитического контента компании «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин порекомендовал использовать такие консервативные инструменты, как облигации, чтобы уменьшить риски.

Ранее в январе эксперты сравнили накопления и ипотеку при покупке недвижимости. Аналитики отметили, что, принимая решение, необходимо учесть ряд факторов, однако для большинства покупателей наиболее оптимальным вариантом будет ипотека. Выбор в пользу ипотечного кредита позволит быстрее обзавестись своим жильем.

Нина Ташевская
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