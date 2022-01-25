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В Японии предложили ввести санкции против России

Члены правящей партии Японии предложили ввести запрет на импорт природного газа из России

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

В Японии члены комиссий по внешней политике штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии выступили за введение экономических санкций в отношении России в случае вторжения на Украину. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает ТАСС.

В ходе заседания во вторник члены правящей партии Японии предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Однако присутствовавшие на совещании представители Министерства иностранных дел страны ограничились обещанием тесно сотрудничать с США при принятии решений по данному вопросу.

Ранее лидеры Великобритании, США и ЕС обсудили «беспрецедентный пакет санкций» против России в случае обострения конфликта вокруг Украины. Политики пришли к выводу, что в случае российского вторжения на Украину необходимо предпринять карательный ответ, в том числе ввести «беспрецедентный пакет санкций».

Ксения Назарова
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