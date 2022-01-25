В Японии предложили ввести санкции против России

В Японии члены комиссий по внешней политике штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии выступили за введение экономических санкций в отношении России в случае вторжения на Украину. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает ТАСС.

В ходе заседания во вторник члены правящей партии Японии предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Однако присутствовавшие на совещании представители Министерства иностранных дел страны ограничились обещанием тесно сотрудничать с США при принятии решений по данному вопросу.

Ранее лидеры Великобритании, США и ЕС обсудили «беспрецедентный пакет санкций» против России в случае обострения конфликта вокруг Украины. Политики пришли к выводу, что в случае российского вторжения на Украину необходимо предпринять карательный ответ, в том числе ввести «беспрецедентный пакет санкций».