Канье Уэст отдал Ким Кардашьян секс-видео с ее участием

Американский рэпер Канье Уэст отдал бывшей жене Ким Кардашьян секс-видео с ее участием. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Hollywood Unlocked.

Музыкант рассказал, что увиделся с экс-возлюбленным Кардашьян Рэем Джеем и забрал у него запись. Уэст пояснил, что встретился с хип-хоп-артистом в аэропорту.

«И потом я отдал видео ей, а она расплакалась, когда увидела его. Знаешь, почему она заплакала, когда увидела ноутбук? Потому что это показывает, как сильно ее использовали. Это показывает, как сильно люди не любили ее и воспринимали как товар», — отметил рэпер.

Первое интимное видео с участием Ким Кардашьян и Рэем Джеем было слито в сеть в 2007 году. Предпринимательница утверждала, что порно было снято для личного пользования. Она даже подала иск в суд на компанию Vivid Entertainment, которая выкупила у издания TMZ права на 41-минутный ролик, однако в конечном счете отозвала жалобу, получив компенсацию в пять миллионов долларов.

В прошлом году бывший менеджер Рэя Джея Wack 100 в ходе подкаста The Bootleg Kev Podcast заявил, что существует еще одна интимная запись с телезвездой. Он добавил, что готов отдать ее лишь Уэсту, поскольку Ким Кардашьян является матерью его детей.

В феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.