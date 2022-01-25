Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Стюардессы рассказали о самых нелепых случаях с пассажирами на борту самолета

Стюардесса вспомнила случай с пассажиром, просящем воды для кота во время турбулентности

Фото: Mohammad Arrahmanur / Unsplash

Члены экипажа вспомнили самые нелепые случаи с пассажирами за свою карьеру. Курьезами они поделились в комментариях к посту Buzzfeed.

Так, пользовательница сети рассказала, что однажды во время полета произошла чрезвычайная ситуация — стало плохо пассажиру. По словам девушки, она не имела достаточного опыта, поэтому выполняла поручения старших коллег и была отправлена в другую часть самолета за кислородным баллоном и аптечкой. Когда бортпроводница возвращалась, туристка остановила ее в проходе и отчитала за то, что стюардесса отвлеклась и забыла принести ей кока-колу.

Другой комментатор вспомнил, что во время турбулентности членам экипажа пришлось экстренно приостановить обслуживание, убрать тележку с едой и напитками и предупредить пассажиров по громкой связи о чрезвычайной ситуации. Тем не менее один из пассажиров продолжал упорно нажимать кнопку вызова бортпроводника — когда стюардесса, с трудом удерживая равновесие, смогла до него добраться, мужчина спокойно попросил воды для его кота.

Еще одна комментаторша поделилась историей, как одна пассажирка весь полет ходила по проходу, даже во время взлета и посадки, и убеждала всех вокруг, что у нее клаустрофобия. Помимо прочего, женщина требовала бесплатные алкогольные напитки и была глубоко возмущена, когда ей отказали в шестой добавке.

Ранее в декабре 2021 года британский бортпроводник перечислил самые раздражающие вопросы пассажиров к членам экипажа воздушного судна. По его словам, сотрудники авиакомпании ненавидят, когда их спрашивают о точном месте, которое сейчас пролетает самолет, просят дополнительную порцию еды, умоляют пересадить в бизнес-класс или постоять в проходе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре перечислили симптомы омикрона у привитых и переболевших
В США пригрозили России еще большей оборонной поддержкой в адрес Украины
Оценены последствия конфликта на Украине для мировой экономики
«Абрау-Дюрсо» начал продавать косметику для ухода за кожей
Российский инфекционист назвал не требующие вызова скорой симптомы омикрона
На Украине президента Хорватии признали пропагандистом Кремля
Российские дроны-камикадзе поставят на экспорт
IKEA в России нашла необычное применение остаткам еды
Дзюба сравнил игроков «Зенита» со спартанцами
Россияне убили и сожгли знакомого ради его иномарки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter