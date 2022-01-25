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Находившуюся в федеральном розыске пару задержали в московском метро

В Москве контролеры метро задержали пару из Белоруссии, находившуюся в федеральном розыске

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Москве контролеры метро помогли задержать двух граждан Белоруссии, находившихся в федеральном розыске. Об этом во вторник, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

По данным ведомства, во время проверок на станции «Котельники» контролеры остановили пассажиров без масок. Когда на них составляли административные материалы за нарушение санитарных требований Роспотребнадзора, выяснилось, что они разыскиваются по статьям «кража» и «вождение в нетрезвом виде». Позже их задержали и доставили в отделение полиции.

16 ноября сообщалось, что в В Москве задержали мужчину после стрельбы из травматического пистолета в метро на станции «Библиотека имени Ленина».

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Елизавета Новикова
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