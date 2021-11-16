Задержан выстреливший в мужчину из травматического пистолета в московском метро

В Москве задержали мужчину после стрельбы из травматического пистолета в московском метро

В Москве задержали мужчину, выстрелившего в россиянина из травматического пистолета на московской станции метро «Библиотека имени Ленина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

По данным полиции, инцидент произошел 15 ноября около 18:10. Мужчины поссорились, после чего один из них выстрелил в другого из пистолета. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь и отпустили домой.

Против стрелявшего возбудили дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Он задержан.

О стрельбе в московском метро стало известно 16 ноября. Отмечалось, что в ходе конфликта россиянин получил ранение в шею.