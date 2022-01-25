Лукашенко поставил белорусский язык на второе место после русского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не забывать собственный язык, но признал, что для жителей республики он будет на втором месте. Слова главы государства приводит БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что от других стран Белоруссию отличает родной язык и нужно стремиться к тому, чтобы его знал каждый белорус. Несмотря на это, белорусский язык президент поставил на второе место после русского.

«Русский язык — мы и так знаем его лучше, чем белорусский. Так сложилось. Но уж следом и подтягиваться надо к русскому языку, следом должна идти "родная беларуская мова"», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что власть не насаждает белорусский язык, но без его знания белорусы не могут считать себя белорусами. «И нет здесь ничего антироссийского и так далее», — заключил он.

Ранее Лукашенко обвинял оппозицию в намерении ввести «ползучий» запрет русского языка. Он подчеркнул, что языковой вопрос в стране закрыт и «эта страница давно перевернута».

И русский, и белорусский языки в Белоруссии имеют статус государственного с 1995 года — тогда на референдуме за закрепление двуязычия в конституции страны проголосовали 83,3 процента граждан.