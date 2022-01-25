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В российском регионе снова эвакуировали школы из-за сообщений о минах

В школы и аэропорт на юге Сахалина снова поступили анонимные сообщения о минировании

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

В оперативные службы Южно-Сахалинска снова поступили анонимные сообщения о минировании зданий аэропорта и нескольких школ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы воздушной гавани и муниципалитетов.

«Из отдела полиции аэропорта нам поступило сообщение о минировании. Информация поступила из другого субъекта федерации. Работают кинологи», — заявили в пресс-службе аэропорта. Рейсы выполняют в обычном режиме, эвакуация людей не проводилась. По информации агентства, о «минах» также стало известно трем школам и одной гимназии Южно-Сахалинска. В пресс-службе администрации города Корсакова на юге острова рассказали о шести «заминированных» школах. Учеников и сотрудников эвакуировали, на местах работают спецслужбы.

Информация о минировании уже поступала оперативным службам российского региона 21 января. Сообщалось об угрозе для шести школ и детской больницы Южно-Сахалинска. В зданиях образовательных учреждений на тот момент никого не было, так как учеников временно перевели на дистанционное обучение из-за мощного циклона.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года. Угрозы затронули в основном школы, но они не подтвердились ни разу.

Марина Совина
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