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90-килограммовая крымчанка сбросила треть веса и стала спортсменкой в 42 года

42-летняя крымчанка начала работать из дома и набрала 27 килограммов

Фото: Страница Светланы Гапон во «ВКонтакте»

Весившая 90 килограммов жительница Севастополя сбросила треть веса и стала спортсменкой. Ее историю публикует «Комсомольская правда».

42-летняя Светлана Гапон рассказала, что никогда не страдала от лишнего веса, но однажды что-то пошло не так, и она набрала 27 килограммов. В 40 лет Гапон решила изменить жизнь и начала работать на себя из дома — она пекла торты, эклеры и другие сладости. До этого крымчанка всегда была активной: она совмещала домашние дела и работу и постоянно разъезжала по командировкам.

«Восемь лет я все время была "в бегах", не сидела на месте. При этом ела очень мало, поэтому была стройная. Когда решила работать на себя, бурная жизнь закончилась, засела дома, и понеслось... Каждую неделю набирала по несколько килограммов. А через полгода — плюс 27 килограммов!» — отметила Гапон. Когда ее вес достиг 90 килограммов, она не могла без слез смотреть на себя в зеркало. Несмотря на то что муж продолжал делать ей комплименты, она была недовольна своим внешним видом и решила измениться.

Гапон начала подсчет калорий, стала правильно питаться и тренироваться каждый день. Иногда, по настоянию тренера, она устраивала чит-милы и ела все, что душе угодно. Этот образ жизни позволил женщине скинуть почти 30 килограммов за полтора года.

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Со временем занятия спортом перестали быть принуждением и превратились в отдушину. Гапон даже начала спортивную карьеру, и теперь она — профессиональный пауэрлифтер, который регулярно выигрывает на соревнованиях.

«Находясь в новом теле, я хочу носить платья, юбки, красиво одеваться и краситься, а ведь раньше хотелось вообще не отражаться в зеркале», — заключила Гапон.

Ранее сообщалось, что девушка по имени Даниэла рассказала о похудении на 44 килограмма за три года из-за страха не влезть в спасательный жилет. Любящая еду и готовку Даниэла отказалась от строгих изнуряющих диет: вместо этого она уменьшила размер порций и почти перестала покупать вредные продукты.

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Евгения Черкасова
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