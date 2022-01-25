В МГУ прошло посвященное 267-летию университета торжественное заседание

В Московском университете с участием ректора Московского университета академика Виктора Садовничего прошло торжественное заседание, посвященное 267-летию МГУ и Дню Российского студенчества.

В недавно отреставрированном Актовом зале Главного здания МГУ на Ленинских горах с соблюдением противоэпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора состоялось празднование очередного дня рождения ведущего российского вуза. В его стенах собрались преподаватели, научные сотрудники, студенты, аспиранты, делегации ректоров вузов зарубежных стран.

По традиции заседание открылось вносом главных реликвий МГУ — Утвердительной грамоты Московского университета и первого университетского Устава. Также прозвучал гимн университета в исполнении Академического хора МГУ.

С поздравлениями коллективу Московского университета выступили почетные гости праздника — директор Ассоциации университетов Великобритании Вивьен Стерн, генеральный директор Британского Совета Скотт Макдональд и проректор Аризонского университета Пол Джоунс III Джон. С борта Международной космической станции свои поздравления по видеосвязи передали космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Антон Шкаплеров.

«Мы знаем, что отечественная космонавтика развивалась и благодаря трудам сынов вашего университета. Сегодня в МГУ открываются замечательные перспективы для научно-образовательных школ, нацеленных на освоение космического пространства, проверку достижений земной науки в особых условиях космоса», — подчеркнули космонавты, пожелав студентам, преподавателям и исследователям МГУ «поистине космических успехов в учебе и работе».

В актовом докладе «О Ломоносове и Московском университете» академик Виктор Садовничий подробно рассмотрел центральную роль в истории университета и всей российской науки основателя МГУ — Михаила Васильевича Ломоносова, чей 310-тилетний юбилей отпраздновали в ноябре прошлого года.

«Редко в одном человеке бывает сосредоточено столько талантов! Ученый-энциклопедист, практик-универсалист, Ломоносов был в то же время поэтом. Его удивительное сопряжение научного и поэтического взгляда на мир — редчайшее среди ученых и поэтов… Ломоносов стал тем человеком, чей просветительский порыв совпал с потребностью государства. Он мечтал о том, чтобы в России выросли свои ученые. Об этом — его известные строки, вошедшие в гимн Московского университета: «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать». Он понимал, что лучшее место для рождения своих Платонов и Ньютонов — это университет», — подчеркнул Виктор Садовничий.

В рамках заседания ректор Виктор Садовничий огласил имена лауреатов Ломоносовской и Шуваловской премий — главных научных премий МГУ — за 2021 год, а также представил новых почетных докторов Московского университета. Ими стали заведующий кафедрой химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ Виктор Авдеев – один из создателей композитного крыла для нового отечественного самолета МС-21 — и Марек Хальтер — президент и основатель Французского университетского колледжа МГУ, которому в этом году исполняется 30 лет.

В праздничную программу заседания вошли лучшие концертные номера и выступления коллективов студенческой художественной самодеятельности, работающих на базе Культурного центра МГУ. В финале вечера Академический хор МГУ исполнил фрагмент оперы Джузеппе Верди «Набукко», «Марш энтузиастов» из кинофильма «Светлый путь» и студенческий гимн «Gaudeamus».

