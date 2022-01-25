Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минздрав рассказал о вакцине от коронавируса для подростков

Мурашко: доступность вакцины для подростков актуальна, дети стали болеть в два раза чаще

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о вакцине от коронавируса для детей подросткового возраста на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник, 25 января, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

Материалы по теме:
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января

«Сегодня мы в оборот вывели первые серии вакцины для детей "Гам-Ковид-М", разработанные для профилактики COVID-19 у детей и подростков от 12 до 17 лет... И сегодня именно доступность вакцины для подростков актуальна, поскольку мы видим, что дети стали болеть коронавирусом в два раза чаще», — сообщил он.

По словам министра, у части из них заболевание протекает тяжело. Он напомнил также, что вакцинация подростков проводится исключительно на добровольных началах и с письменного разрешения родителей или законных представителей.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, чем отличаются детские вакцины против коронавируса от препаратов для взрослых. По его словам, иммунитет молодого организма может формироваться быстрее, поэтому в вакцинах для детей и подростков используется состав с меньшим количеством антигенов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Фигурист Коляда пропустит Олимпийские игры
В России выпустили гранатометы «Балкан»
Женщина нашла способ отомстить бойфренду за измену и восхитила сеть
Украина объявила о готовности пережить зиму
Авторитета Дикого Армана заподозрили в организации беспорядков в Казахстане
Попова назвала категории чаще всего болеющих COVID-19 россиян
В МГУ раскрыли секрет феноменальных способностей девятилетней студентки
Лукашенко поставил белорусский язык на второе место после русского
Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина вступило в силу
На Украине рассказали о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter