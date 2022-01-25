Минздрав рассказал о вакцине от коронавируса для подростков

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о вакцине от коронавируса для детей подросткового возраста на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник, 25 января, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«Сегодня мы в оборот вывели первые серии вакцины для детей "Гам-Ковид-М", разработанные для профилактики COVID-19 у детей и подростков от 12 до 17 лет... И сегодня именно доступность вакцины для подростков актуальна, поскольку мы видим, что дети стали болеть коронавирусом в два раза чаще», — сообщил он.

По словам министра, у части из них заболевание протекает тяжело. Он напомнил также, что вакцинация подростков проводится исключительно на добровольных началах и с письменного разрешения родителей или законных представителей.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, чем отличаются детские вакцины против коронавируса от препаратов для взрослых. По его словам, иммунитет молодого организма может формироваться быстрее, поэтому в вакцинах для детей и подростков используется состав с меньшим количеством антигенов.