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Девушка похвасталась обручальным кольцом и смутила подписчиков своим маникюром

TikTok-блогерша примерила обручальное кольцо и показала отросший лак на ногтях

Фото: @gaonasjewelry

Блогерша похвасталась обручальным кольцом в своем TikTok-аккаунте и смутила подписчиков внешним видом своих ногтей. На опубликованный на платформе ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Гаонас (Gaonas) объяснила, что ее молодой человек сделал ей предложение и подарил бриллиантовое кольцо. Девушка согласилась и примерила ювелирное изделие с крупными драгоценными камнями на камеру.

Ролик стал вирусным и набрал 766,7 тысячи просмотров и 67,7 тысячи лайков. Пользователи сети обратили внимание на маникюр блогерши. Они отметили, что лак девушки слишком сильно отрос и ей следовало бы посетить салон красоты перед тем, как надевать такое дорогое кольцо и показывать его на видео.

«Этим ногтям нужно в реанимацию», «Если бы мой парень позвал меня замуж, и мои ногти были бы в таком виде, я бы точно ответила "нет"!», «Мой самый большой кошмар — это быть с плохим маникюром в момент, когда мне делают предложение», «Я бы на твоем месте попросила парня спросить еще раз через пару часов и за это время сбегать в салон красоты», — писали юзеры.

Ранее в январе мастер раскрыла связь между маникюром и характером человека. Владелица лондонского салона красоты Secret Spa Эмили Эдвард-Перкс подчеркнула, что французский маникюр предпочитают, как правило, перфекционисты или люди, которые занимают высокие должности на работе. Кроме того, подобный дизайн с использованием ярких цветов делают посетители, следующие модным трендам.

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Таисия Косинцева
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