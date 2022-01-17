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Мастер раскрыла связь между маникюром и характером человека

Владелица салона красоты объяснила, что французский маникюр предпочитают перфекционисты

Фото: Shutterstock

Мастер ногтевого сервиса раскрыла связь между дизайном маникюра и характером человека. Интервью с ней публикует The Sun.

Владелица лондонского салона красоты Secret Spa Эмили Эдвард-Перкс (Emily Ewart-Perks) рассказала, что маникюр стал еще одним способом самовыражения — как одежда и аксессуары. «В прошлом маникюр был скорее привилегией для женщин, а сейчас — обыденность. Поэтому девушки стараются показать себя с помощью необычных дизайнов», — объяснила она.

Так, например, Эдвард-Перкс подчеркнула, что французский маникюр предпочитают, как правило, перфекционисты или люди, которые занимают высокие должности на работе. Кроме того, подобный дизайн с использованием ярких цветов делают посетители, следующие модным трендам.

Экстраверты, в свою очередь, любят наносить на ногти яркие принты и узоры. «Такие клиенты хотят, чтобы маникюр сочетался с их дизайнерскими нарядами. Иногда они даже просят повторить рисунок с модных показов», — пояснила мастер.

По словам бизнесвумен, форма ногтей «мягкий квадрат» ассоциируется у нее с сильными, независимыми и уверенными в себе личностями, а блестящие ногти — с любителями вечеринок и больших компаний. В то же время маникюр пастельных оттенков чаще всего присущ посетителям с мягким характером.

«Самые необычные люди просят сделать маникюр омбре. Но все же самый популярный на сегодняшний день запрос — ногти миндальной формы с однотонным покрытием», — отметила в заключение собеседница издания.

В ноябре 2020 года российские мужчины-знаменитости пришли на премию GQ с накрашенными ногтями. Например, рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, вышел в свет в смокинге, черной рубашке и с ногтями такого же цвета. Его запечатлели с блогером Даней Милохиным, который тогда нанес на ногти черно-белый рисунок в виде улыбающихся лиц.

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Майя Пономаренко
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