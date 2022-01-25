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Большинство украинцев сочли возможным вступление страны в НАТО

Опрос: 55 процентов украинцев считают интеграцию страны в НАТО возможной

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Большинство украинцев (55 процентов) считают возможным вступление своей страны в состав НАТО, а каждый 20-й и вовсе рассчитывает, что это произойдет в 2022 году. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего.

По данным исследования, идею интеграции Украины в Североатлантический альянс полностью поддерживают 40 процентов граждан, еще 24 процента — скорее поддерживают. Скорее не поддерживают это решение около восьми процентов жителей страны, совсем не поддерживают — девять процентов. Еще 19 процентов не смогли составить мнение на этот счет.

При этом в возможность скорого вступления страны в НАТО верят лишь 19 процентов респондентов, еще пять полагают, что этот процесс завершится в ближайший год. Около 36 процентов опрошенных полагают, что это произойдет нескоро, а 14 процентов считают интеграцию маловероятной. Вообще не верят в перспективы Украины в альянсе 11 процентов участвовавших в опросе.

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«В целом можно сказать, что абсолютно реалистично большинство украинцев смотрит на ситуацию. И, в принципе, они в целом понимают, что это процесс не одного дня», — оценил результаты исследования директор института Вадим Денисенко.

Всего в опросе приняли участие 1200 граждан из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Он проходил в период с 1 по 23 января. Погрешность исследования, как утверждают социологи, не превышает 2,89 процента.

Ранее социологи выяснили, что 62,5 процента украинцев выступают против выдвижения президента страны Владимира Зеленского на второй срок. В поддержку такого решения украинского лидера высказываются лишь 30,3 процента опрошенных.

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Михаил Кириллов
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