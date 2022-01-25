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Названы опасные последствия переброски войск НАТО на восток

Политолог Суэйн: переброска войск НАТО в Восточную Европу является ненужной провокацией

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Переброска странами-участницами НАТО дополнительных войск, истребителей и кораблей в Восточную Европу является ненужной провокацией и привнесет в регион больше опасности, чем безопасности. Об этом заявил профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн в разговоре с «Лентой.ру».

Политолог назвал риск перерастания нынешнего кризиса в полноценный военный конфликт одним из наиболее опасных последствий решения НАТО усилить свое присутствие на востоке. «Западные лидеры ставят на кон мир только ради мнимой внутриполитической выгоды», — заявил он.

НАТО необходимо прислушаться к тревогам Москвы по вопросам безопасности вместо того, чтобы без надобности провоцировать новый военный кризис

Специалист подчеркнул, что единственный выход из сложившегося кризиса — это переговоры, поскольку война между Россией и НАТО недопустима. Он пояснил, что наращивание военного присутствия может положительно сказаться на этом процессе только в том случае, если создаст стратегический тупик как для России, так и для НАТО и вынудит их вернуться за стол переговоров. «Но это опасная стратегия, если здравый смысл не возобладает с обеих сторон», — добавил Суэйн.

Ранее стало известно, что НАТО усилит военное присутствие в Восточной Европе и отправит в Болгарию и на Балтику дополнительные войска и корабли из состава ВВС и ВМС сил альянса. В частности, Дания направила фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву. Кроме того, Франция и Нидерланды заявили о готовности отправить в Болгарию воинский контингент в апреле 2022 года, а Испания изучает возможность отправки туда своих истребителей.

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Валентина Шварцман
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