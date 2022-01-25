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Кадыров объяснил слова о 300 миллиардах рублей на содержание Чечни

Кадыров о тратах России на Чечню: цифра в 375 млрд совершенно не космическая

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свои слова о том, что Россия ежегодно тратит на содержание республики около 300 миллиардов рублей. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 25 января.

Политик уточнил, что речь идет о 375 миллиардах рублей. «Тут содержание и территориальных филиалов федеральных органов власти (МВД, прокуратура и тому подобное), Пенсионного фонда, Фондов медицинского и социального страхования. Цифра эта совершенно не космическая», — заявил Кадыров.

Он также привел данные о кассовом исполнении бюджетов Российской Федерации на территории Чечни за 2021 год. Так, согласно им, из указанной суммы 102 миллиарда рублей пришлось на средства федерального бюджета, 105 миллиардов — на средства, выделенные Пенсионному фонду, 7,2 миллиарда — на средства, выделенные Фонду социального страхования, еще 19 миллиардов — на средства, выделенные территориальному фонду обязательного медицинского страхования Чечни. При этом исполнение консолидированного бюджета республики за данный период составило 140 миллиардов рублей.

Как подчеркнул Кадыров, правительство России выделяет средства на содержание не только Чечни, но и всех остальных регионов.

Ранее Кадыров заявил, что Чечня ежегодно получает от федерального центра порядка 300 миллиардов рублей на содержание. По его словам, без этих средств республика не смогла бы прожить и трех месяцев, поскольку на ее территории нет «ни газа, ни нефти, ни света».

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Варвара Кошечкина
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