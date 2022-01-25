МВФ предостерег мир от запрета криптовалюты

Помощник директора по финансовому надзору и регулированию Международного валютного фонда (МВФ) Марина Моретти, выступая на конференции РБК, посвященной развитию криптовалют, предостерегла мир от их запрета. Слова Моретти передает корреспондент «Ленты.ру».

«Запреты вряд ли будут эффективны, так как пользователи уйдут от контроля, а сами ограничения затормозят инновационную деятельность в стране», — отметила топ-менеджер МВФ.

По ее словам, приоритетами в регулировании криптовалютного рынка на разных уровнях должны стать глобальные стандарты и межсекторальная организованность, а также международное сотрудничество по сбору и обмену данными об операциях в криптовалютах.

В середине января российский Центробанк выпустил доклад, в котором призвал запретить оборот и майнинг криптовалют в России. Регулятор объяснил свою позицию опасностью, которую несет повышенная волатильность криптовалют.

По данным Bloomberg, ЦБ подвергся давлению со стороны ФСБ, которая хотела таким образом предотвратить финансирование оппозиции и «нежелательных» организаций в России. Однако в беседе с «Лентой.ру» депутата Госдумы Андрей Луговой не подтвердил эту версию.