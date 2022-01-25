Россиянка пожаловалась на условия жизни в квартире в Нью-Йорке

Блогерша из Москвы пожаловалась на условия жизни в апартаментах в Нью-Йорке и удивила подписчиков. Соответствующие ролики появились на ее странице в TikTok.

Россиянка Екатерина Гладкая рассказала, что переехала в США в январе, чтобы работать помощником режиссера. В одном из видео девушка показала зрителям свою крохотную квартиру и ее интерьер. На размещенных кадрах видно, что юзерша упирается головой в низкие потолки в комнатах.

«Вы видите лицо человека, который только что переехал в Нью-Йорк и хочет обратно в Москву. Как бы грех жаловаться, да, но просто хочу сказать, что я — Карлсон», — высказалась автор поста.

Кроме того, блогершу не устроили решетки, установленные на окнах, а также чересчур тонкие стены. По словам Гладкой, из-за высокой слышимости до нее постоянно доносятся звуки чужого храпа и разговоров соседей. «А на улице просто прекраснейшая погода. Вам не видно, ну и слава богу, а там идет снегодождь», — возмутилась она.

В январе Оксана Самойлова раскрыла секрет своего заработка для жизни в роскошных условиях. По словам предпринимательницы, именно ее доходы позволяют путешествовать семье на частных самолетах, а также останавливаться в дорогостоящих гостиницах на знаменитых курортах. Самойлова отметила, что ей нравятся психология и эзотерика, которые в ее случае благоприятно влияют на бизнес и помогают с годами увеличивать доход.