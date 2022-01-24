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Оксана Самойлова раскрыла секрет своего заработка для жизни в роскошных условиях

Жена Джигана отметила, что психология и эзотерика помогают ей с годами увеличивать доход

Фото: @samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана и бизнесвумен Оксана Самойлова раскрыла секрет своего заработка для жизни в роскошных условиях. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

По словам предпринимательницы, именно ее доходы позволяют путешествовать семье на частных самолетах, а также останавливаться в дорогостоящих гостиницах на знаменитых курортах. Она также отметила, что в поездках с детьми ее сопровождают две няни, которым они с супругом оплачивают саму работу, а также все перелеты, проживание, расходы на оформление документов.

Самойлова отметила, что ей нравятся психология и эзотерика, которые в ее случае благоприятно влияют на бизнес и помогают с годами увеличивать доход.

«Основное правило моего мышления — получать максимум удовольствия от жизни. (...) Чтобы выйти на новый уровень, у вас должно быть достаточно энергии, а получить ее можно, только кайфуя от жизни, от себя, от своих действий и окружения», — объяснила знаменитость.

В августе 2021 года Оксана Самойлова показала подготовку дочерей к учебе в элитной частной школе. Предпринимательница опубликовала ролик, в котором рассказала, как водила 10-летнюю Ариелу и шестилетнюю Лею в салон красоты на маникюр. По информации издания Super.ru, обе девочки отправятся учиться в частную школу Russian International School в Барвихе.

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Карина Черных
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