Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
06:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
27 января
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
27 января
03:00 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
27 января
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

ОКР назвал окончательный состав сборной России на Олимпиаду

Олимпийский комитет России опубликовал полный состав сборной на Олимпиаду в Пекине

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Олимпийский комитет России (ОКР) назвал окончательный состав сборной страны на Олимпиаду в Пекине. Полный список атлетов опубликован на сайте организации.

Российская делегация на Играх насчитывает 461 человека. Помимо самих атлетов это тренеры, персонал, а также руководители и сотрудники олимпийского комитета и Федерального медико-биологического агентства.

В сообщении ОКР подчеркивается, что самая обширная заявка у российских хоккеистов. В составе мужской команды в Пекин отправятся 31 спортсмен (с учетом шестерых запасных игроков), о чем ранее заявили в Федерации хоккея России (ФХР). В женской сборной — 26 хоккеисток (23 игрока основного состава и три запасных).

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Фигурист Коляда пропустит Олимпийские игры
Россияне назвали «выезд на картошку» лучшим моментом студенчества
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мишустин обратился к россиянам из-за распространения омикрон-штамма
Дочь Константина Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой
Главе ВОЗ предложили сохранить занимаемую должность на еще один срок
Появились подробности ответа США на предложения России по гарантиям безопасности
Интенсивность радиопереговоров ВСУ в Донбассе возросла
В Киргизии восстановили электроснабжение
Meta создала самый мощный суперкомпьютер
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter