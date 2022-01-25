Россияне назвали «выезд на картошку» лучшим моментом студенчества

«Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провели опрос среди пользователи социальной сети и узнали, какие моменты студенчества самые яркие, где общаются с одногруппниками и как использовались соцсети во время их учебы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

60 процентов россиян считают студенческие годы лучшим периодом жизни, а самыми запоминающимися событиями стали вручение диплома (40 процентов), студенческая практика (37 процентов), выезд «на картошку» (36 процентов), студенческие дискотеки (27 процентов), посвящение в студенты (19 процентов) и День студента (16 процентов).

61 процент респондентов считает, что с высшим образованием можно добиться больших успехов. 39 процентов, напротив, уверены в том, что для карьерного роста высшее образование необязательно.

83 процента опрошенных признались, что у них остались настоящие друзья со времен студенчества, при этом еще больше опрошенных — 85 процентов — состоят в друзьях со своими одногруппниками в соцсетях. Из них 68 процентов периодически общаются, а 17 процентов просто находятся в друзьях друг у друга и просматривают новости.

В течение учебы опрошенные чаще всего использовали соцсети для общения в мессенджере (26 процентов), обмена фотографиями (21 процент), общения в тематических группах (19 процентов), поиска практики (9 процентов).

Пользователи соцсети также поделились тем, что дало им студенчество. 55 процентов указали приобретенные знания и навыки, 38 процентов — друзей, 36 процентов — эмоции, 20 процентов — хорошую работу, 19 процентов — полезные знакомства, 11 процентов — любимого человека, 6 процентов — путешествия. 15 процентов заявили, что приобрели что-то другое.

Также в ходе исследования выяснилось, что 66 процентов респондентов писали шпаргалки перед экзаменами. Самыми популярными оказались рукописные шпаргалки (64 процента), шпаргалки-гармошки (39 процентов), напечатанные мелким шрифтом (20 процентов), различные гаджеты (17 процентов), шпаргалки на руках и ногах (13 процентов). Другие способы назвали два процента опрошенных.

Исследование проводилось с 19 по 23 января методом онлайн-опроса среди 1151 пользователя рунета старше 18 лет.