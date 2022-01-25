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Инфекционист оценил возможность отличить омикрон от дельты без тестов

Инфекционист Малышев: отличить омикрон от дельта-штамма без лабораторного анализа нельзя

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Врач-инфекционист Николай Малышев оценил, возможно ли отличить омикрон-штамм коронавируса от дельты без проведения лабораторного тестирования. Об этом он рассказал ТАСС.

Малышев отметил, что выяснить, какой именно вариант вируса у заразившегося человека очень трудно. При этом он отметил, что заподозрить, каким именно штаммом болен пациент, можно, но поставить диагноз уже сложно. Врач подчеркнул, что в таком случае не обойдешься без лаборатории, потому что клинические проявления омикрона и дельты очень похожи друг на друга.

Ранее комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади назвала самый распространенный симптом омикрон-штамма коронавируса. По словам врача, на заражение омикрон-штаммом до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.

Марина Совина
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