Британия отменила карантин для непривитых при въезде

В Минтрансе Британии отменили карантин для непривитых при въезде в страну. Об этом пишет РБК.

С 11 февраля путешественники, не прошедшие вакцинацию, должны будут сдавать ПЦР-тест до и после прибытия в страну, а не уходить на самоизоляцию. Привитые граждане будут пересекать границы свободно.

После введенных изменений, границы Великобритании стали одними из самых свободных в Европе. «Упрощение правил поездок происходит незадолго до каникул, что является приятной новостью для семей, желающих выехать за границу во время каникул, а также дополнительным стимулом для индустрии туризма», — отметили в министерстве.

Ранее власти страны заявили об отмене вакцинных паспортов, требований об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте и о перевода части сотрудников на удаленную работу. Британские СМИ отмечали, что премьер-министр страны Борис Джонсон собирается отменить коронавирусные ограничения на фоне скандала с вечеринками в его резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна весной 2020-го. Предполагалось, что таким образом политик намерен вернуть поддержку общества.