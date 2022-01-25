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Британия отменила карантин для непривитых при въезде

Минтранс Британии отменил карантин после въезда для непривитых с 11 февраля

Фото: Pixabay

В Минтрансе Британии отменили карантин для непривитых при въезде в страну. Об этом пишет РБК.

С 11 февраля путешественники, не прошедшие вакцинацию, должны будут сдавать ПЦР-тест до и после прибытия в страну, а не уходить на самоизоляцию. Привитые граждане будут пересекать границы свободно.

После введенных изменений, границы Великобритании стали одними из самых свободных в Европе. «Упрощение правил поездок происходит незадолго до каникул, что является приятной новостью для семей, желающих выехать за границу во время каникул, а также дополнительным стимулом для индустрии туризма», — отметили в министерстве.

Ранее власти страны заявили об отмене вакцинных паспортов, требований об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте и о перевода части сотрудников на удаленную работу. Британские СМИ отмечали, что премьер-министр страны Борис Джонсон собирается отменить коронавирусные ограничения на фоне скандала с вечеринками в его резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна весной 2020-го. Предполагалось, что таким образом политик намерен вернуть поддержку общества.

Марина Совина
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