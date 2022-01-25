В Совфеде рассказали о борьбе за власть на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова снизить накал вокруг ситуации с безопасностью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что как американские, так и украинские СМИ нагнетают панику по этому поводу, несомненно, при поддержке сверху. Однако с другого верха — из СНБО — пытаются ее гасить, рассказал член Совфеда. «В Киеве внутри власти явно действуют разные "партии", борющиеся за влияние и решающую роль в определении хода событий», — подчеркнул он.

Ранее Данилов заверил, что поводов для паники из-за движения войск на российско-украинской границе сегодня нет. Он добавил, что такие масштабные перемещения случались и раньше. По словам чиновника, украинское руководство не видит оснований утверждать, что Россия готовит полномасштабное вторжение в страну..

