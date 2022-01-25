В России предложили тратить пенсионные накопления на покупку недвижимости

Риелторская компания «Этажи» предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину разрешить россиянам тратить пенсионные накопления на покупку жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующие документы.

По информации издания, риелторы выступили с идеей создания федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений на покупку жилья, земельных участков, а также на строительство. Деньги авторы инициативы предлагают возвращать по низкой процентной ставке (4-5 процента годовых),

Эксперты в области недвижимости считают, что привлечение пенсионных накоплений может стать источником поддержания спроса на рынке и повысить доступность жилья. Отмечается, что достать эти накопления из инвестиционного оборота фондов будет сложно. К тому же, повысится риск удорожания работы всей системы, ведь частично накопления используются для выплаты пенсий сейчас.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о необходимости провести индексацию пенсий в соответствии с уровнем реальной инфляции не только для гражданских лиц, но и для военных. Глава государства поручил произвести пересчет с 1 января 2022 года. Согласно действующим параметрам бюджета, размер военных пенсий должен был вырасти на 4 процента с 1 октября.

