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В Москве задержали рассказавшего о пытках в колонии бывшего заключенного

Правозащитники: в Москве задержан экс-заключенный, который рассказал о пытках на зоне
Михаил Мазин

Михаил Мазин. Кадр: телеграм-канал «Gulagu.net»

В Москве по неизвестной причине полицейские задержали бывшего заключенного омской колонии №7, который ранее рассказал о «пыточном конвейере» в исправительном учреждении. Об этом во вторник, 25 января, сообщает правозащитный проект Gulagu.net в своем Telegram-канале.

По данным проекта, Михаил Мазин стал первым заключенным, который решился открыто рассказать об устройстве пыточной системы в ИК-7 в Омской области, а также о коррупции и вымогательствах. Он дал два подробных интервью правозащитникам, последнее из которых вышло на прошлой неделе.

Однако днем 25 января Мазин вышел на связь с представителями проекта и сообщил, что, со слов полицейских, он объявлен в федеральный розыск по запросу ФСИН Саратовской области. Официальных данных о задержании россиянина при этом не поступало.

Ранее Мазин сообщал общественникам, что ему звонили оперативники ФСИН и ФСБ и спрашивали, не получал ли экс-заключенный денег за свои интервью. В одном из разговоров он узнал, что руководство силовых ведомств недовольно тем, что Мазин вскрыл в Омской области «пыточную» тему, которую подхватили и другие заключенные.

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Леонид Микуляк
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