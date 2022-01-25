«Победа» обвинила аэропорт Стамбула в издевательствах над пассажирами

Российская авиакомпания «Победа» обвинила руководство аэропорта Стамбула в издевательствах над пассажирами. Соответствующее заявление лоукостер опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Авиаперевозчик обратился к руководству аэропорта с просьбой «прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы для клиентов рейса DP6104».

«Для аэропорта вашего статуса — "крупнейшего аэропорта Европы" — настоящий позор в том, что вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за семь часов!» — говорится в сообщении. «Победа» также обвинила турецкую авиагавань в полной недееспособности организации наземного обслуживания.

Отмечается, что спустя два часа после появления этой публикации в сети аэропорт Стамбула сообщил, что процедуры по высадке всех пассажиров из воздушных судов завершены. В подтверждение авиагавань опубликовала у себя в Twitter фото самолета «Победы».

Ранее в январе сообщалось, что 370 пассажиров авиакомпании «Победа» не могут вылететь из аэропорта Стамбула из-за погодных условий. Из-за сильного снегопада пассажиры вторые сутки ожидают вылета, находясь в стерильной зоне авиагавани.

В понедельник, 24 января, сотни пассажиров застряли в аэропорту Стамбула. Наземные службы не успевали расчищать взлетно-посадочные полосы от снега. В результате авиагавань приостановила прием и отправку самолетов на неопределенное время.

