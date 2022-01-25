Мать помыла голову четырехлетней дочери уксусом и объяснила свой поступок

Жительница Великобритании помыла голову четырехлетнего ребенка уксусом вместо шампуня и объяснила свой поступок. Ее историю приводит Daily Star.

31-летняя Джагруп Сахи (Jagroop Sahi) рассказала, что заботится об окружающей среде, поэтому попыталась избавиться от уходовых средств с токсинами и любой косметики в пластиковой таре. По этой причине женщина решила перестать мыть голову дочери Арваи (Arvaya) детским шампунем и нашла ему необычную замену.

По словам матери, вместо привычного средства она начала использовать для очищения кожи головы девочки кокосовое масло и яблочный уксус. Сахи заявила, что, помимо дочери, в ежедневном уходе упомянутые продукты использует и ее супруг. В то же время героиня материала заменила жидкий шампунь на твердый, чтобы минимизировать загрязнение экологии.

«Первый опыт использования уксуса в качестве шампуня был ужасен, поскольку мои муж и дочь просто воняли рыбой с жареным картофелем. Затем я смешала уксус с эфирными маслами, чтобы убрать неприятный запах, и осталась полностью довольна результатом», — высказалась британка.

В августе 2019 года еще одна девушка на три года заменила шампунь уксусом и дождевой водой и рассказала, насколько изменилось качество ее волос. Рэйчал де Ронд из Нидерландов услышала о методе, предполагающем отказ от химических средств в пользу более легких альтернатив. Испробовав технологию, она увидела значительные перемены: ее волосы стали объемнее и кудрявее.