Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Президент России Путин обратился с поздравлением к студентам и выпускникам

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин по случаю Татьяниного дня обратился с поздравлением к школьникам, студентам и выпускникам. Об этом во вторник, 25 января, сообщает ТАСС.

Как отметил глава государства в ходе встречи со студентами по видеосвязи, между теми, кто сейчас учится в университетах, а также между теми, кому это только предстоит, и теми, кто уже успел состояться как специалист, существует преемственность.

«Благодаря такой связи поколений Россия идет вперед, совершает научные и технологические прорывы. В том числе, кстати, и в математике, в области цифровых технологий, где у России, у нас, хорошие традиции, и мы прочно занимаем ведущие позиции», — отметил Путин.

Он добавил, что даже после окончания учебы многие специалисты продолжают общаться с бывшими сокурсниками и не забывают наставления своих университетских преподавателей.

25 января в России ежегодно отмечается День студенчества, известный также как Татьянин день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Фигурист Коляда пропустит Олимпийские игры
Россияне назвали «выезд на картошку» лучшим моментом студенчества
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мишустин обратился к россиянам из-за распространения омикрон-штамма
Дочь Константина Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой
Главе ВОЗ предложили сохранить занимаемую должность на еще один срок
Появились подробности ответа США на предложения России по гарантиям безопасности
Интенсивность радиопереговоров ВСУ в Донбассе возросла
В Киргизии восстановили электроснабжение
Meta создала самый мощный суперкомпьютер
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter