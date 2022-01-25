Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Президент России Владимир Путин по случаю Татьяниного дня обратился с поздравлением к школьникам, студентам и выпускникам. Об этом во вторник, 25 января, сообщает ТАСС.

Как отметил глава государства в ходе встречи со студентами по видеосвязи, между теми, кто сейчас учится в университетах, а также между теми, кому это только предстоит, и теми, кто уже успел состояться как специалист, существует преемственность.

«Благодаря такой связи поколений Россия идет вперед, совершает научные и технологические прорывы. В том числе, кстати, и в математике, в области цифровых технологий, где у России, у нас, хорошие традиции, и мы прочно занимаем ведущие позиции», — отметил Путин.

Он добавил, что даже после окончания учебы многие специалисты продолжают общаться с бывшими сокурсниками и не забывают наставления своих университетских преподавателей.

25 января в России ежегодно отмечается День студенчества, известный также как Татьянин день.

