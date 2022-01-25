Группе сотрудников ГИБДД с покончившим с собой лидером вынесли приговор

Пушкинский суд вынес приговор офицерам ГИБДД и гражданским сотрудникам отделения в городе Пушкино за продажу водительских прав. Об этом сообщает ТАСС.

Четверо фигурантов получили от двух до пяти лет лишения свободы, а еще один — условный срок 3,5 года. Их признали виновными по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Предполагаемый лидер группы майор Михаил Архипов покончил с собой во время обысков. Еще двое фигурантов ранее дали признательные показания и получили условные сроки.

После задержания все подозреваемые были уволены из органов.