Онколог назвал неожиданные «утренние» симптомы рака

Быстрая утомляемость по утрам и апатия могут быть признаками развития рака. Такие неожиданные симптомы болезни назвал онколог химиотерапевт Андрей Базылев, сообщает «Пятый канал».

«При первых признаках постоянной усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышки при минимальной физической нагрузке обязательно обратитесь к врачу — это может быть необязательно симптом онкологического заболевания, но это говорит о том, что работа организма нарушена», — сказал онколог.

Он подчеркнул, что важно провести обследование для выявления причин проявления подобной симптоматики. При этом, по словам Базылева, быстрая утомляемость по утрам также может свидетельствовать о других проблемах со здоровьем, среди которых падение гемоглобина или интоксикация.

Ранее кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина предупредила переболевших COVID-19 россиян о риске онкологии. Важно наблюдать за пациентами, которые перенесли инфекцию в легкой форме, подчеркнула она.