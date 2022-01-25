В США захотели увидеть реакцию Москвы на ответ на предложения по безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на этой неделе Вашингтон направит России свои ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, он надеется, что НАТО также поделится с Москвой документами по данному вопросу. После в Вашингтоне посмотрят, как Москва отреагирует, увидит ли она основу для продолжения диалога и следования по пути дипломатии, что является предпочтительным для США, подчеркнул госсекретарь.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс рассказал, что власти США не намерены идти на какие-либо уступки России по вопросам безопасности. По его словам, ключевым моментом в данной ситуации является то, что любые шаги Вашингтона должны будут предприниматься на взаимной основе.

