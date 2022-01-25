В Госдепе США отказались идти на уступки России по вопросам безопасности

Власти США не намерены идти на какие-либо уступки России по вопросам безопасности. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

По его словам, ключевым моментом в данной ситуации является то, что любые шаги Вашингтона должны будут предприниматься на взаимной основе. «Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — подчеркнул представитель Госдепа. Прайс также отметил, что любым подобным действиям Штатов будут предшествовать консультации с их союзниками и партнерами, в том числе Украиной.

Ранее представитель Госдепа заявил, что США намерены дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности на текущей неделе. По его словам, предоставление ответа Москве рассматривается в Вашингтоне в качестве следующего шага в контактах двух стран.

