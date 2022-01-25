Раскрыты самые частые траты россиян в день зарплаты

Специалисты раскрыли самые частые траты россиян, которые они совершают в день выплаты заработной платы. Результаты исследования, проведенные сервисом доставки еды Delivery Club и аналитическим центром ResearchMe, поступили в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 января.

В опросе приняли участие 1500 россиян старше 16 лет, проживающих в городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек. Уточняется, что 32 процента респондентов отметили, что при получении зарплаты первом делом идут в ресторан или заказывают доставку еды. Еще 29 процентов опрошенных сразу приобретают одежду, обувь и аксессуары.

Тем временем еще 24 процента участников опроса предпочитают покупать на полученную сумму подарки детям, родственникам и друзьям. Следующим пунктом в рейтинге самых популярных трат оказались кино, концерты и походы в музеи и галереи. При этом 14 процентов респондентов также направляют заработанные деньги на услуги по уходу за собой: салоны красоты и оздоровительные клиники.

Согласно исследованию, самыми непопулярными статьями расходов стали покупки книг, курсов и тренингов (пять процентов), продуктов (четыре процента), а также траты на авиабилеты и бронь отелей (три процента).

В декабре прошлого года специалисты сервиса «СберУслуги» раскрыли сумму трат россиян в бьюти-сфере перед Новым годом. Выяснилось, что поход в салон красоты обойдется россиянам минимум в 5300 рублей. Однако Москве и Санкт-Петербурге тот же набор услуг будет стоить дороже — 7050 и 6400 рублей соответственно.