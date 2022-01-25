Женщина необычно отомстила соседу за порчу машины

Женщина из США с ником eccentric_bee рассказала на Reddit, как отомстила соседу за проколотые им шины автомобиля. Автор публикации призналась, что отправила от имени мужчины деньги в Церковь Сатаны, благодаря чему выставила его дьяволопоклонником в глазах других жителей населенного пункта. История о необычной мести за порчу машины восхитила многих комментаторов.

«Моя семья не полностью состоит из белых людей; несколько из моих усыновленных детей принадлежат к разным этносам, а у младшего генетическая болезнь (синдром Уильямса), у него также смешанная раса», — поделилась eccentric_bee. Пользовательница популярной платформы уточнила, что около четырех лет назад с семьей переехала из города в маленький населенный пункт в сельской местности.

По словам женщины, спустя год жизни на новом месте с ее семьей начали происходить неприятности. Автор поста заметила, что шины ее автомобиля часто спускались из-за проколов. После этого eccentric_bee обнаружила, что неизвестный рассыпал гвозди у ее дома. Также некто поцарапал ключами ее автомобиль и написал на нем грубое слово. Среди других неудач было разбитое окно в доме и пропавшая кошка. Как заверила женщина, шериф никак не помог семье с поиском виновных.

Спустя какое-то время рассказчица узнала, что неприятности ей и близким доставлял сосед, руководствующийся расистскими предрассудками. «Почтальон рассказала мне, что один мужик, живущий вниз по дороге, похвастался ей, что он работает над тем, чтобы выгнать этих ******* [темнокожих] людей из их района. (...) По ее словам, основной посыл был в том, что не-белые люди должны оставаться жить в городе», — добавила eccentric_bee.

Пользовательница Reddit решила отомстить соседу. Женщина отправила от его имени пожертвование в Церковь Сатаны. Она руководствовалась тем, что после этого адрес мужчины попадет в список для регулярной рассылки организации. Помимо того, eccentric_bee попросила друзей, живущих в разных штатах, отправить соседу небольшие посылки в конвертах, украшенных оккультными символами — головами козла и пентаграммами.

«Скоро стали расходиться слухи, что этот мужчина поклоняется Сатане, что в этой консервативной местности, состоящей из белых христиан, считается чем-то шокирующим. Я рассказала почтальону, что у меня пропала кошка, и люди решили, что она была принесена в жертву», — описала рассказчица. По словам женщины, она по-прежнему время от времени отправляет Церкви Сатаны пожертвования от имени соседа.

В комментариях многие юзеры положительно оценили историю и восхитились поступком женщины. «Пока что это мой любимый способ наказания в разделе о мелочной мести», — написал один из читателей. Пользователи также посочувствовали eccentric_bee в связи с тем, что ее семья столкнулась с расизмом.