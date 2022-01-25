Сбер создал «Детектор будущего» для молодежи в честь Дня студента

Сбер поздравил молодежь с Днем студента. В честь праздника создали «Детектор будущего» — проект на базе нейросети, который поможет определиться с направлением профессионального развития и начать строить свою карьеру.

Также на сайте проекта опубликованы специальные предложения и подарки для студентов от экосистемы Сбера. Здесь же представлена серия образовательных курсов по навыкам будущего. На странице «Детектора будущего» пользователю нужно пройти пять игр, которые соответствуют направлениям стажировок SberSeasons: анализу данных, разработке, дизайну, кибербезопасности и бизнесу. Нейросеть просканирует эмоции пользователя и определит, когда он улыбался, хмурился, был удивлен или разочарован. В результате нейросеть сделает вывод о том, какая игра понравилась ему больше всего. А также предложит наиболее подходящее направление деятельности в экосистеме Сбера. Студенты смогут сразу подать заявку на стажировку SberSeasons.

На лендинге проекта «Детектор будущего» бесплатно доступно множество программ. Среди них курс от Сбера и Google «Как заработать на хобби. Курс для фрилансеров и самозанятых», лекции на тему «Тренды будущего», которые прочтут топ-менеджеры банка. Есть также серия лекций образовательного проекта «Карьера будущего», где эксперты Сбера, «СберУниверситета» и HR-специалисты сервиса «Работа.ру» расскажут, как успешно построить карьеру. Желающие могут записаться на курс по Data Science от Академии искусственного интеллекта,прокачать свои навыки с нуля. Есть также бесплатный курс от студенческого акселератора SberStudent, который научит молодых людей думать как предприниматели и конкурс «Давай научим!», организованный «СберОбразованием» совместно с ведущими российскими вузами России.

Также Сбер подготовил предложения для студентов. Это промокод на 500 рублей на первый заказ от 1500 рублей от «СберМегаМаркета», подписка для молодежи за рубль на три месяца от «СберПрайма», скидка 300 рублей при первом заказе от 500 рублей от «Самоката», 50-процентная скидка на три месяца связи на тарифе «Стартовый+» от «Сбермобайла», промокод на скидку 250 рублей на первый заказ при покупке от 1500 рублей. Выдается при прохождении игры «Беги, сборщик, беги» от «СберМаркета».

«День студента — один из моих любимых праздников. Хотя сам я давно не студент, я помню это ощущение, когда перед тобой открыты все двери и ты можешь выбрать любой путь для дальнейшего саморазвития. Мы в Сбере с энтузиазмом придумываем и создаем новые возможности для самореализации молодых людей. Это касается и образовательных кредитов, и различных акселераторов, и наших образовательных программ, большинство из которых помогают осваивать востребованные профессии будущего. В частности, у Сбера 11 программ по машинному обучению и Data Science в десяти вузах страны и 20 программ по разработке в 13 вузах. Мы рады, что можем делиться своим опытом с молодежью и помогать ей достигать своих жизненных целей», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.