Бывший футболист «Зенита» рассказал о жизни без зарплаты

Бывший полузащитник «Рубина» и «Зенита» Олег Шатов раскрыл причины приостановления карьеры и рассказал о жизни вне профессионального футбола. Об этом сообщает «Матч ТВ».

31-летний Шатов признался, что был вынужден прервать выступления на фоне проблем с восстановлением. По словам экс-хавбека «Зенита», он испытывал мучения. Кроме того, спортсмен перебрался в Казань без семьи, что также влияло на его моральное состояние.

Шатов отметил, что не испытывал финансовых затруднений после расторжения контракта с «Рубином». «Опасаюсь ли, что останусь без профессионального контракта? Ничего, я не получаю зарплату уже три месяца. Это не мешает мне наслаждаться футболом: тренироваться, бегать наравне с молодыми, играть в футбол. Это кайф для меня и счастье», — отметил он.

17 января Шатов отправился на сборы с «Уралом» в ОАЭ. Игрок пока не подписал контракта с екатеринбуржцами.

В составе «Зенита» Шатов трижды выигрывал чемпионат России и два раза выигрывал Кубок страны.