В Киеве оценили предстоящую встречу советников «нормандского формата»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оценил предстоящую встречу советников глав государств «нормандского формата», которая пройдет 26 января в Париже. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

По его словам, данная встреча должна стать сильным и мощным сигналом о том, что наконец удалось разблокировать этот формат переговоров. Глава офиса украинского лидера отметил, что представители всех стран-участниц подтвердили свое участие.

Помимо этого, Ермак рассказал, что стороны будут иметь возможность полностью пройтись по минским договоренностям. Киев имеет свою позицию по каждому из пунктов, подчеркнул он. «Мы будем выполнять минские договоренности исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права», — заявил глава офиса президента.

Ранее издание Agence France Press передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон подготовил «путь деэскалации» кризиса на Украине к предстоящим переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что Макрон планирует выступить с предложением в ходе ближайшего телефонного разговора с российским лидером. «Мы обеспокоены, и мы также очень осторожны, чтобы не создавать двусмысленности», — заявили во французском правительстве. Там также подтвердили встречу в «нормандском формате» на уровне политсоветников в Париже в среду, 26 января.

