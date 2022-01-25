Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киеве оценили предстоящую встречу советников «нормандского формата»

Глава офиса Зеленского назвал встречу советников «нормандского формата» мощным сигналом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оценил предстоящую встречу советников глав государств «нормандского формата», которая пройдет 26 января в Париже. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

По его словам, данная встреча должна стать сильным и мощным сигналом о том, что наконец удалось разблокировать этот формат переговоров. Глава офиса украинского лидера отметил, что представители всех стран-участниц подтвердили свое участие.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января

Помимо этого, Ермак рассказал, что стороны будут иметь возможность полностью пройтись по минским договоренностям. Киев имеет свою позицию по каждому из пунктов, подчеркнул он. «Мы будем выполнять минские договоренности исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права», — заявил глава офиса президента.

Ранее издание Agence France Press передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон подготовил «путь деэскалации» кризиса на Украине к предстоящим переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что Макрон планирует выступить с предложением в ходе ближайшего телефонного разговора с российским лидером. «Мы обеспокоены, и мы также очень осторожны, чтобы не создавать двусмысленности», — заявили во французском правительстве. Там также подтвердили встречу в «нормандском формате» на уровне политсоветников в Париже в среду, 26 января.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде указали истинную причину эвакуации западных дипломатов из Украины
Сбросившая 22 килограмма модель показала фигуру в купальнике
В Киеве оценили предстоящую встречу советников «нормандского формата»
Врач назвал неявный признак рака крови
Украина нашла альтернативу российскому газу
«Русские хакеры» решили сотрудничать со следствием и сдали своего лидера
Украина сочла преждевременным решение ряда стран эвакуировать семьи дипломатов
Звезда «Отчаянных домохозяек» спустя три года смогла избавиться от дома
Британия отменила карантин для непривитых при въезде
Американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайское море
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter