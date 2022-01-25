Российский инфекционист назвал не требующие вызова скорой симптомы омикрона

Омикрон-штамм коронавируса некоторые заразившиеся переносят легко, так что при легком недомогании и невысокой температуре не нужно вызывать скорую помощь. Такие рекомендации назвал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов, его слова приводит «Газета.Ru».

«Паника разве как-то помогает решить вопрос? 37,8 — это не повод для вызова скорой медицинской помощи», — заявил врач.

По словам специалиста, при высокой температуре и минимальных симптомах также не требуется вызывать неотложку. За помощью и рекомендациями можно обратиться дистанционно, позвонив поликлинику, дежурному врачу или на 03.

Он подчеркнул, что скорая помощь едет к больным с тяжелым течением COVID-19. К подобным симптомам относятся очень высокая температура, не снижающая препаратами двое суток и более, многократная рвота или многократный жидкий стул, сильное головокружение с высокой температурой, а также одышка в покое, которая не связана с физической нагрузкой.

В случае если этого не наблюдается, то можно оставаться дома, применяя стандартное лечение.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная перечислила симптомы омикрона у привитых и переболевших. По ее словам, у таких пациентов после заражения омикроном заболевание протекает на фоне нормальной или слегка повышенной температуры.