Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский инфекционист назвал не требующие вызова скорой симптомы омикрона

Инфекционист Викулов назвал симптомы омикрон-штамма, при которых не нужно вызывать скорую

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Омикрон-штамм коронавируса некоторые заразившиеся переносят легко, так что при легком недомогании и невысокой температуре не нужно вызывать скорую помощь. Такие рекомендации назвал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов, его слова приводит «Газета.Ru».

«Паника разве как-то помогает решить вопрос? 37,8 — это не повод для вызова скорой медицинской помощи», — заявил врач.

По словам специалиста, при высокой температуре и минимальных симптомах также не требуется вызывать неотложку. За помощью и рекомендациями можно обратиться дистанционно, позвонив поликлинику, дежурному врачу или на 03.

Материалы по теме:
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января

Он подчеркнул, что скорая помощь едет к больным с тяжелым течением COVID-19. К подобным симптомам относятся очень высокая температура, не снижающая препаратами двое суток и более, многократная рвота или многократный жидкий стул, сильное головокружение с высокой температурой, а также одышка в покое, которая не связана с физической нагрузкой.

В случае если этого не наблюдается, то можно оставаться дома, применяя стандартное лечение.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная перечислила симптомы омикрона у привитых и переболевших. По ее словам, у таких пациентов после заражения омикроном заболевание протекает на фоне нормальной или слегка повышенной температуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре перечислили симптомы омикрона у привитых и переболевших
В США пригрозили России еще большей оборонной поддержкой в адрес Украины
Оценены последствия конфликта на Украине для мировой экономики
«Абрау-Дюрсо» начал продавать косметику для ухода за кожей
Российский инфекционист назвал не требующие вызова скорой симптомы омикрона
На Украине президента Хорватии признали пропагандистом Кремля
Российские дроны-камикадзе поставят на экспорт
IKEA в России нашла необычное применение остаткам еды
Дзюба сравнил игроков «Зенита» со спартанцами
Россияне убили и сожгли знакомого ради его иномарки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter