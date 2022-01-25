Девушка нашла способ бесплатно ходить на дорогие экскурсии и прославилась в сети

Туристка из Великобритании нашла необычный способ бесплатно прокатиться по каналам Венеции и прославилась в сети. На ее ролик, собравший более 1,5 миллиона просмотров, обратило внимание The Sun.

Путешественница рассказала в своем TikTok-аккаунте, что ей удалось сэкономить на дорогостоящей экскурсии по каналам Венеции, которая в среднем обходится туристам в 80 евро (около семи тысяч рублей). По словам девушки, стоит попробовать подойти к работникам, отвечающим за сбор мусора, и уговорить их взять вас с собой на гондолу.

Британка сняла на видео свою поездку — на кадрах видно, как она с подругой сидит на длинной венецианской лодке и наслаждается экскурсией по каналам города. При этом на гондоле находится несколько больших черных мешков с отходами и цементом, а шлюпкой сзади управляют двое мусорщиков.

Смекалка туристки вызвала неоднозначную реакцию пользователей сети. «Честно говоря, это классная идея — это намного круче, чем быть обычным туристом», «Это гениально», «Обязательно так попробую!», — восхитились одни комментаторы. «Да ну, я лучше потрачу 80 евро», «Представляю, как там воняет», «Да уж, Венеция — это единственный город, где поездку с мусорщиками можно романтизировать», — возразили другие.

Ранее в январе сообщалось, что власти Венеции будут взимать плату с приехавших на один день путешественников. Планируется, что туристов будут пускать в город только после того, как они забронируют онлайн билеты стоимостью 5 евро (примерно 424 рубля).