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Популярный город в Италии начнет пускать туристов по билетам

Власти Венеции установили пункты пропуска для туристов на въезде в город

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Власти популярного итальянского города Венеция планируют взимать плату с приехавших на один день путешественников. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в четверг, 13 января.

Согласно подготовленным, но еще не утвержденным правилам, туристов будут пускать в Венецию только после того, как они забронируют онлайн билеты стоимостью пять евро (примерно 424 рубля). Точная дата начала продаж пропусков пока не сообщается, однако в пилотном режиме планируется в феврале, когда в городе будет проходить традиционный карнавал.

Отмечается, что муниципалитет готов к запуску проекта: на въездах в исторический центр поставлены пункты пропуска, а по периметру установлены 500 камер видеонаблюдения, с помощью которых будут отслеживать отдыхающих, не покинувших вовремя город.

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«Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать однодневному туризму, утомляющему и напрягающему город, и вместо этого поощрять более осмысленный туризм», — объяснил заместитель мэра города Симоне Вентурини и обратил внимание, что ежедневно Венецию посещают около 100 тысяч путешественников.

Ранее в январе стали известны самые желанные направления для путешествий у россиян в 2022 году. Так, шесть процентов респондентов признались, что если бы у них была возможность бесплатно отправиться в любую страну, они выбрали бы Италию. По пять процентов участников опроса мечтают о Турции и Мальдивах.

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Валентина Процкова
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