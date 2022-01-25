Байден рассказал о проблемах со смартфоном

Президент США Джо Байден признался, что испытывает проблемы с пользованием смартфона. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на мероприятии, посвященном снижению цен, американский лидер рассказал о предоставляемой некоторыми производителями возможности пользователям самостоятельно чинить гаджеты. «Не уверен, что я знаю, как это делать. Когда у меня любые проблемы с телефоном, я звоню своей дочери», — сказал 79-летний политик.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация о том, что вне стен Кремля президент России Владимир Путин якобы использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты. Дмитрий Песков, комментируя эти данные, заметил, что телефон «не очень и толстый».

В декабре 2018-го пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин не пользуется смартфоном. Чуть позже пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) посетовали на невозможность дозвониться до главы государства.